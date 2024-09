Conheça 'Longlegs', filme de terror com Nicolas Cage e Maika Monroe; longa está em cartaz

O filme “Longlegs - Vínculo Mortal”, estrelado por Nicolas Cage e Maika Monroe, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Sob direção e roteiro de Osgood Perkins, o longa de terror estreou no último dia 29 de agosto no Brasil e, até o momento, detém a nota 6,8/10 no IMDb. A obra acumulou mais de R$ 2,8 milhões no final de semana de estreia, segundo o site Filme B Box Office.

VEJA MAIS

Filme "Longlegs - Vínculo Mortal" (Reprodução)

Confira o trailer de “Longlegs - Vínculo Mortal”

Em “Longlegs - Vínculo Mortal”, Lee Harker (Maika Monroe) é uma agente do FBI convocada a reabrir um caso arquivado sobre um assassino em série, chamado de Longlegs (Nicolas Cage). Enquanto se envolve com a investigação, a agente descobre fatos perturbadores ligados aos crimes e logo é confrontada na sua vida pessoal. O desfecho do caso e a segurança de Lee Harker são ameaçados enquanto ela luta para descobrir a verdade.

Filme "Longlegs - Vínculo Mortal" (Reprodução)

O filme tem orçamento estimado em, aproximadamente, US$ 10 milhões. Maika Monroe, protagonista de “Longlegs”, é famosa pelos filmes “It Follows” (2014), “Watcher” (2022), “Hot Summer Nights” (2017) e “The Guest” (2014). Nicolas Cage, que dá vida ao serial killer, se destacou em “Motoqueiro Fantasma” (2007), “A Lenda do Tesouro Perdido” (2004), “Presságio” (2009) e “60 Segundos” (2000).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)