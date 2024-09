Descubra o 1º filme da Netflix a liderar em 100 países na estreia; longa gera debate após Olimpíadas

O filme Sob as Águas do Sena alcançou o topo da Netflix em 100 países na semana de estreia. O longa vem conquistando o público ao ter história contada no coração de Paris, no rio Sena.

As informações são da Revista Bula.

Inspirado pela realidade da poluição dos oceanos, o filme transportar tubarões famintos para a cidade das luzes. O começo se dá longe das luzes da Torre Eiffel, no meio do Pacífico Norte, onde um continente de lixo flutuante cresce sem controle.

Impactante, o longa mostra o que aconteceria se os tubarões, sem ter mais um lar saudável no oceano, decidissem migrar para um rio emblemático no coração da capital francesa. A trama mistura horror e realidade, propondo uma reflexão sobre o impacto das nossas ações no meio ambiente, com direito a um ataque surreal durante um treino olímpico no Sena.

Além de mergulhar na questão ambiental, Sob as Águas do Sena ainda faz um comentário sutil sobre a preparação de Paris para as Olimpíadas de 2024, questionando a segurança de realizar eventos aquáticos em um rio que enfrenta sérios problemas de poluição.

Vale lembrar, que muitos atletas tiveram a saúde abalada após mergulharem nas águas do Sena.