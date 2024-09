‘Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres e Selton Mello, é baseado em história real; conheça!

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, é baseado em história real e livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva. A obra se passa no período da ditadura militar e conta com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco. Durante a estreia do longa, no Festival de Veneza, Fernanda Torres e Selton foram aplaudidos de pé durante 10 minutos.

O livro de Marcelo Rubens Paiva retrata as memórias do autor e da mãe, Eunice Paiva. Em 1971, Eunice passou a criar os cinco filhos sozinha, após o marido, o deputado Rubens Paiva, ser preso por agentes da ditadura. Durante 40 anos, ela procurou a verdade por trás do desaparecimento.

Nascida em São Paulo, Eunice cursou Letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Após dois anos do sumiço de Rubens, ela ingressou na faculdade de Direito e tornou-se advogada e ativista. Eunice é uma das responsáveis pela aprovação da Lei Nº 9.140/1995, que reconhece a morte de pessoas desaparecidas durante o regime ditatorial. O atestado de óbito do marido foi entregue a ela apenas em 1996.

No longa, Fernanda Torres interpreta Eunice em sua versão jovem, enquanto Fernanda Montenegro dá vida à versão idosa da ativista. Selton Mello é responsável pelo papel de Rubens. A estreia mundial de “Ainda Estou Aqui” ocorreu no Festival de Veneza, nesse domingo (01). O filme ainda não possui data de lançamento definido no Brasil.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)