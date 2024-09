Fernanda Torres e Selton Mello se emocionam com reação do público no Festival de Veneza

Os atores brasileiros Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram ao serem ovacionados após a exibição do filme “Ainda Estou Aqui”, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália. A plateia aplaudiu os artistas por 10 minutos.

O filme, dirigido por Walter Salles, é inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua mãe, Eunice Paiva. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice em diferentes idades, enquanto Selton Mello também faz parte do elenco.

Em um vídeo que mostra a reação dos atores, é possível ver Fernanda Torres e Selton Mello com os olhos cheios de lágrimas. As imagens foram compartilhadas no Instagram pelo ator Kiko Mascarenhas, que publicou a legenda: “Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro. Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach sob a direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?”.

“Ainda Estou Aqui” é uma produção original da Globoplay e retrata a luta de Eunice Paiva, que enfrentou a doença de Alzheimer e a violência do regime militar após o sequestro e desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, nos anos 1970.

Nas redes sociais, os internautas especulam sobre a possibilidade de Fernanda Torres receber prêmios, incluindo um Oscar, pela sua atuação no filme brasileiro "Ainda Estou Aqui". Muitos relembram quando sua mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada à estatueta de ouro por sua participação em "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1998, mas não venceu.

O portal Deadline destacou a atuação de Fernanda Torres, afirmando que "é uma atuação que deve catapultá-la para a corrida pelos prêmios, 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada ao Oscar pelo filme de sucesso de Salles, 'Central do Brasil'."

Outros veículos internacionais também elogiaram a performance da atriz no filme. O The Guardian descreveu sua atuação como "incrível" no "drama sombrio e sincero". Já o IndieWire disse que a performance de Fernanda Torres "é tão espetacular quanto sua filmografia sugere".

A Variety afirmou que o longa é "profundamente pungente", com uma atuação "soberba" de Fernanda Torres. O ScreenDaily destacou a atuação "magnífica e complexa" da atriz.

