Filme 'O Corvo', com Bill Skarsgård, chega aos cinemas com baixa avaliação da crítica

O filme “O Corvo”, dirigido por Rupert Sanders e protagonizado por Bill Skarsgård, chegou aos cinemas nessa quinta-feira (22) com baixa avaliação da crítica. O longa é adaptado de uma série de quadrinhos homônima de James O’Barr, lançada em 1989. A trama acompanha um jovem que volta à vida em busca de vingança pelo assassinato em que foi vítima com a namorada.

O elenco de “O Corvo” conta, também, com FKA twigs, Danny Huston, Isabella Wei e Laura Birn. A mesma história esteve em cartaz há 30 anos, com Brandon Lee, filho de Bruce Lee, como o protagonista. O período foi marcado por luto, devido à morte do ator no set de filmagens decorrente de um tiro acidental.

Confira o trailer de “O Corvo” (2024)

O longa de 2024, até o momento, está com notas baixas da crítica. No IMDb, “O Corvo” tem, em média, a nota 5,0/10 com mais de 1,4 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, em 64 analises, o filme alcançou apenas 20% de aprovação crítica.

"O Corvo" conta com Bill Skarsgård no papel de Eric e FKA twigs como Shelly (Reprodução)

Entre os comentários no Rotten Tomatoes, especialistas consideram “O Corvo” violento, sombrio e uma variação da imagem popularizada da história. Veja alguns comentários abaixo.

“É como um protesto anti-entretenimento”, disse Robert Abele, do Los Angeles Times.

“Em última análise, essa versão, dirigida por Rupert Sanders, não deriva nem do filme e nem da história em quadrinhos. Mas, sim, da imagem popular simplificada que o filme produziu — uma versão de consciência alternativa no estilo Hot Topic”, afirmou Brandon Yu, do New York Times.

“Em vez de uma nova visão ousada, ‘O Corvo’ oferece uma confusão, desinteressante e sonâmbula de um sonho desconexo de um filme de história em quadrinhos”, declarou Meagan Navarro, do Bloody Disgusting.

Sinopse de “O Corvo” (2024)

O filme "O Corvo" relata a busca por vingança de um jovem assassinado que voltou à vida (Reprodução)

Eric Draven (Bill Skarsgård) é músico e noivo de Shelly Webster (TKA twigs). Na véspera do Halloween, dia 30 de outubro, o casal é vítima de um atentado provocado por um grupo de criminosos ligado ao que viveram no passado. Após um ano do brutal assassinato, Eric retorna da morte e procura se vingar daqueles que tiraram a sua vida e de Shelly. O rapaz é acompanhado por um corvo e transita entre o mundo dos vivos e mortos.

