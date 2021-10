Fãs relembram morte de Brandon Lee em set de filmagens após acidente envolvendo Alec Baldwin

Na quinta-feira (21), o trágico acidente fatal no set de 'Rust', em que Alec Baldwin disparou acidentalmente uma arma e matou a diretora fotográfica do longa, chocou os internautas e entrou para os assuntos mais comentados da madrugada de sexta-feira (22). Fãs da indústria cinematográfica passaram a criticar o uso real das armas durante as filmagens e relembraram o acidente envolvendo Brandon Lee, filho de Bruce Lee, nas gravações do filme ‘O Corvo’.

Nas filmagens da produção, que ocorreu em março de 1993, Brandon Lee recebeu um disparo fatal feito pelo ator Michael Masse. O acidente abalou tanto o Masse que ele precisou se afastar de Hollywood e dar uma pausa na sua carreira. Com o caso atual, o uso das armas foi criticado pelo ator Xander Berkeley, que escreveu: "Eu não posso acreditar que o que aconteceu no set no Novo México hoje não está em toda a internet ainda. Mas é o fim oficial do uso de armas de fogo nos sets de agora em diante para qualquer coisa que não seja cenográfica ou adicionada na pós-produção".

Já Patricia Arquette, vencedora do Oscar, declarou: "Estou até tonta com esta notícia. É insuportável, tão horrível e triste. Este é o pior medo de todos os atores. Meu coração está com todos". Confira o que os fãs falaram na internet:

