Filha de Bruce Lee lamenta acidente em ‘Rust’ com ator Alec Baldwin

A filha do ator Bruce Lee, Shannon Lee, lamentou em uma rede social o acidente no set de gravação do filme "Rust", que tirou a vida da diretoria de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. A postagem foi feita em uma conta criada para lembrar do irmão Brandon Lee, que morreu em 1993, em um acidente parecido no set de filmagemdo filme "O Corvo". As informações são do site da Jovem Pan.

“Nossos corações estão com a família da [diretora de fotografia] Halyna Hutchins e do [diretor do filme] Joel Souza e todos os envolvidos no incidente em ‘Rust’. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem”, escreveu Shannon.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

O ator Alec Baldwin atirou acidentalmente com uma arma cenográfica e atingiu a diretora de fotografia e o diretor do filme. A profissional não resistiu ao ferimento. Joel Souza passa bem e não corre risco de vida.

O caso de Brandon Lee também chocou o mundo na época. O filho de Bruce Lee era um jovem em ascensão. Brandon conseguiu ser o protagonista do filme “O Corvo”. Entretanto, um acidente durante as filmagens também com uma arma cenográfica, que tinha uma bala de verdade presa no revolver, tirou a vida do ator com 28 anos, no dia 31 de março de 1993.

Segundo divulgado pelo The Sun, o ator deveria levar um tiro de festim, mas devido a um erro da produção do longa, que não checou a arma, a bala foi disparada com força. Brandon foi atingido no abdômen e precisou ser levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. Um dublê do ator concluiu os oito dias de filmagens que faltavam das gravações. O filme foi lançado como uma homenagem a Brandon.