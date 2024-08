Morre Alain Delon, ícone do cinema francês, aos 88 anos

Morreu aos 88 anos, o ator francês Alain Delon. A notícia foi confirmada pela imprensa da França neste domingo (18.08).

A morte foi anunciada pelos filhos do ator em comunicado:

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, assim como (seu cachorro) Loubo, têm a imensa tristeza de anunciar a partida de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família (...)A família pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada neste momento extremamente doloroso de luto", diz a nota.

Alain Delon deixou milhões de fãs de cinema com suas interpretações icônicas de assassinos, bandidos e matadores de aluguel no auge do pós-guerra. Ele estrelou mais de 80 produções cinematográficas, entre elas os clássicos como "O Sol por Testemunha" (1959) e "Cidadão Klein" (1976).