Alain Delon tomará mesma droga usada na injeção letal em suicídio assistido, diz site

Aos 86 anos, o ator francês Alain Delon conta com a ajuda da legislação da Suíça, país onde vive, que permite o suicídio assistido (sob determinadas condições), e com uma droga específica que terá de ser tomada por ele, para realizar o procedimento, segundo informações do R7.

VEJA MAIS

Diferente da Eutanásia, em que o paciente fica em em estado de saúde terminal que é abreviado pelos médicos, no suicídio assistido isto é feito pela própria pessoa, após cumprir uma série de exigências da lei.

Para que o procedimento seja realizado, a lei da Suíça exige que a manifestação seja feita em mais de uma ocasião, que o indivíduo tenha uma doença incurável e que esteja em sofrimento físico ou psicológico, exceto depressão — entende-se que um indivíduo nesta condição não tenha capacidade de tomar tal decisão.

Ao final de todos os trâmites o paciente toma o pentobarbital sódico – uma dose letal de 15 g – misturado a alguma bebida, possivelmente um suco ou água.

Pentobarbital

Desenvolvido há mais de cem anos, a droga faz parte da classe dos barbitúricos. Substâncias dessa categoria foram usadas durante décadas como tranquilizantes e hipnóticos, porém, o risco de overdose altíssimo fez com que parassem de ser utilizadas, mas não totalmente. O medicamento continua a ser amplamente usado como agente anestésico em consultórios veterinários.

Uma das aplicações mais utilizadas é na injeção letal de condenados à morte nos Estados Unidos. O fármaco também é administrado em pacientes submetidos a eutanásia em países que permitem esta prática.

A droga começa a agir de dois a cinco minutos, levando a um coma profundo, que é sucedido pela morte em menos de uma hora. No caso do ator Alain, ainda não se sabe quando será realizado o procedimento, mas ele já usou suas redes sociais para se despedir dos fãs.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)