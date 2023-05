Filho não reconheido de Alain Delon, Ari Boulogne é encontrado morto aos 60 anos

Fotógrafo francês, Ari Boulogne, filho não reconhecido do renomado ator Alain Delon e da cantora Nico, foi encontrado morto aos 60 anos em sua residência, na madrugada de sábado (20), em Paris, França. Sua companheira, uma mulher de 58 anos, foi detida e está sob custódia policial por não prestar assistência à vítima em perigo, conforme informações divulgadas pela promotoria de Paris. As autoridades estão investigando as circunstâncias da morte de Ari, que era hemiplégico devido a uma condição neurológica.

Os moradores do prédio onde Ari Boulogne vivia relataram que ele aparentava estar em uma situação precária, tanto física quanto moral. Havia infestações de baratas vindas de seu apartamento, e ele se recusava a permitir a entrada de empresas de controle de pragas, alegando que teria que deixar o local por várias horas. Ari raramente saía de casa devido à sua doença e era conhecido por seu vício em drogas. Conflitos e violência eram frequentes entre o casal, o que levava a intervenções policiais regulares.

Filho "ilegítimo" de estrela do cinema

A batalha judicial pelo reconhecimento da paternidade de Ari por parte de Alain Delon perdurou por décadas. Em setembro de 2019, Ari Boulogne apresentou um pedido de reconhecimento de paternidade na justiça francesa, mas o caso foi considerado territorialmente incompetente, uma vez que Delon reside na Suíça desde 1984. O processo continua pendente na justiça.

Na autobiografia "Love Never Forgets" ("O amor nunca esquece", em tradução livre), publicada em 2001, Ari Boulogne relata sua infância conturbada, marcada por visitas esporádicas de sua mãe. Ele menciona ter enfrentado uma espiral depressiva agravada pelo abuso de drogas após a morte de Nico, em 1988, o que o levou a receber tratamento psiquiátrico.

O corpo de Ari foi encaminhado para o instituto forense de Paris para autópsia, enquanto as investigações sobre sua morte estão em andamento.

Hemiplegia: entenda o problema de saúde

Hemiplegia corresponde à paralisia em metade do corpo, afetando um lado específico. É uma condição neurológica em que ocorre a perda ou diminuição da capacidade de mover e controlar os músculos de um lado do corpo, seja o lado direito ou o lado esquerdo. Geralmente, é causada por uma lesão ou disfunção no cérebro, como um acidente vascular cerebral (AVC), lesões cerebrais traumáticas, tumores cerebrais ou condições neurológicas congênitas.

Os sintomas da hemiplegia variam de acordo com a gravidade da lesão e podem incluir:

fraqueza muscular,

perda de sensibilidade,

dificuldade de movimentação e coordenação,

alterações na fala,

problemas de equilíbrio.

Os tratamentos para a hemiplegia podem envolver:

fisioterapia,

terapia ocupacional,

terapia da fala,

uso de medicamentos para controlar os sintomas.

O suporte médico, reabilitação e cuidados adequados desempenham um papel fundamental no manejo e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos hemiplégicos.