Filmes para maratonar nas férias: confira 3 trilogias com excelente avaliação para assistir em casa

Se você gosta de ficar em casa, curtindo o conforto para assistir bons filmes e séries, o período de férias é ideal para maratonar as obras audiovisuais. Entre os longas, existem as trilogias, grupos de três obras complementares parte de uma mesma história. Confira três trilogias com excelente avaliação do público e da crítica para assistir em casa.

1) Trilogia “O Senhor dos Anéis”

Filme "O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel", dirigido por Peter Jackson (Reprodução)

A trilogia “O Senhor dos Anéis” é baseada nos livros de J. R. R. Tolkien e dirigida por Peter Jackson. A história se passa na Terra-Média, um lugar fantástico onde está o Condado. Lá, vivem os hobbits, seres com baixa estatura que medem entre 80 cm e 120 cm. Frodo (Elijah Wood) recebe de seu tio Bilbo Bolseiro (Ian Holm) um anel mágico. Quando Gandalf (Ian McKellen) revela os segredos que envolvem o objeto e diz que ele precisa ser destruído, Frodo e seus amigos Sam (Sean Astin), Merry (Dominic Monaghan) e Pippin (Bolly Boyd) partem em uma grande jornada.

1.1) “O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel” (2001)

Classificação: 12 anos

12 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Max

Prime Video, Apple TV e Max Duração: 2h58

2h58 Roteiristas: Peter Jackson e Fran Walsh

Peter Jackson e Fran Walsh IMDb - Avaliação da Crítica: 8,9/10

8,9/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 95%

95% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 92%

1.2) “O Senhor dos Anéis - As Duas Torres” (2002)

Classificação: 12 anos

12 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Max

Prime Video, Apple TV e Max Duração: 2h59

2h59 Roteiristas: Peter Jackson e Philippa Boyens

Peter Jackson e Philippa Boyens IMDb: 8,8/10

8,8/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 95%

95% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 95%

1.3) “O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei” (2003)

Classificação: 12 anos

12 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Max

Prime Video, Apple TV e Max Duração: 3h21

3h21 Roteiristas: Peter Jackson e Philippa Boyens

Peter Jackson e Philippa Boyens IMDb: 9,0/10

9,0/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 86%

86% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 94%

2) Trilogia “Batman”

Filme "Batman Begins", dirigido por Christopher Nolan (Reprodução)

Com Christian Bale no papel do protagonista, a trilogia “Batman” de Christopher Nolan conta a história do clássico personagem da DC Comics. Bruce Wayne (Bale) ficou órfão ainda criança, após o assassinato de seus pais. Milionário, ele viaja pelo mundo para lutar contra injustiças e colocar medo em inimigos. Quando volta à sua cidade natal, Gotham City, Bruce se torna o Batman. O justiceiro utiliza força, inteligência e arsenal poderoso no combate ao crime.

2.1) “Batman Begins” (2005)

Classificação: 10 anos

10 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Max

Prime Video, Apple TV e Max Duração: 2h20

2h20 Roteiristas: Christopher Nolan, Bob Kane e David S. Goyer

Christopher Nolan, Bob Kane e David S. Goyer IMDb - Avaliação da Crítica: 8,2/10

8,2/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 94%

94% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 85%

2.2) “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008)

Classificação: 12 anos

12 anos Onde assistir : Prime Video, Apple TV e Max

: Prime Video, Apple TV e Max Duração: 2h32

2h32 Roteiristas: Christopher Nolan, Jonathan Nolan e David S. Goyer

Christopher Nolan, Jonathan Nolan e David S. Goyer IMDb: 9,0/10

9,0/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 94%

94% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 94%

2.3) “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012)

Classificação: 12 anos

12 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Max

Prime Video, Apple TV e Max Duração: 2h44

2h44 Roteiristas: Christopher Nolan, Jonathan Nolan e David S. Goyer

Christopher Nolan, Jonathan Nolan e David S. Goyer IMDb: 8,4/10

8,4/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 90%

90% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 87%

3) Trilogia “O Poderoso Chefão”

Filme "O Poderoso Chefão", dirigido por Francis Ford Coppola (Reprodução)

Dirigida por Francis Ford Coppola, a trilogia “O Poderoso Chefão” é adaptação de livro homônimo escrito por Mario Puzo. A trama acompanha a família Corleone, comandada por Don Vito (Marlon Brando). Vito, parte da máfia italiana nos Estados Unidos, costuma ser padrinho de pessoas que fazem favores importantes para ele. Quando a família se recusa a ajudar na inserção das drogas em Nova York, atentados começam a acontecer e Michael (Al Pacino) passa a se envolver nos negócios firmados pelo pai. O rapaz, um herói de guerra, nunca fez parte do império construído por Don Vito.

3.1) “O Poderoso Chefão” (1972)

Classificação: 14 anos

14 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix e Paramount+

Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix e Paramount+ Duração: 2h55

2h55 Roteiristas: Francis Ford Coppola e Mario Puzo

Francis Ford Coppola e Mario Puzo IMDb - Avaliação da Crítica: 9,2/10

9,2/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 98%

98% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 97%

3.2) “O Poderoso Chefão II” (1974)

Classificação: 14 anos

14 anos Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Disney+ e Paramount+

Prime Video, Apple TV, Disney+ e Paramount+ Duração: 3h22

3h22 Roteiristas: Francis Ford Coppola e Mario Puzo

Francis Ford Coppola e Mario Puzo IMDb: 9,0/10

9,0/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 97%

97% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 96%

3.3) “O Poderoso Chefão III” (1990)

Classificação: 14 anos

14 anos Onde assistir: Prime Video, Disney+ e Paramount+

Prime Video, Disney+ e Paramount+ Duração: 2h50

2h50 Roteiristas: Francis Ford Coppola e Mario Puzo

Francis Ford Coppola e Mario Puzo IMDb: 7,6/10

7,6/10 Rotten Tomatoes - Avaliação da Audiência: 67%

67% Rotten Tomatoes - Avaliação da Crítica: 66%

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)