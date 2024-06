Burro do Shrek ganhará filme solo, revela Eddie Murphy: 'Eu gravei todo o primeiro ato'

O ator Eddie Murphy, que dá voz ao carismático Burro da franquia "Shrek", revelou, em entrevista publicada nesta segunda-feira (24), que o personagem ganhará o próprio filme em breve.

Murphy contou ao portal norte-americano Collider que atualmente está gravando o quinto filme de Shrek, e a produção do derivado focado no Burro começará em seguida: "Shrek vai sair, e então o Burro terá seu próprio filme. Nós faremos um filme do Burro".

Sobre a sequência em desenvolvimento de Shrek, o ator afirmou: "Nós começamos a trabalhar no novo filme há quatro ou cinco meses. Eu gravei todo o primeiro ato, e vamos retornar ainda este ano para finalizar".

Não será a primeira vez que um personagem da popular franquia da DreamWorks ganha um spin-off focado em si. O Gato de Botas ganhou o próprio longa em 2011 e voltou a roubar as cenas em 2022, com a sequência "Gato de Botas 2", que chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Animação.

Tanto "Shrek 5", que deve chegar aos cinemas em 2025, quanto a produção focada no Burro, ainda não tiveram mais detalhes revelados até o momento.

A trama de "Shrek" (2001) conta a história de um ogro que tem sua vida invadida por personagens de contos de fadas que acabam com a tranquilidade de seu lar. Determinado a tirá-los dali, ele faz um acordo para resgatar uma princesa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)