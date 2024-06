'Divertida Mente 2' estreia nesta quinta-feira (19) nos cinemas de Belém; confira os horários

A tão aguardada sequência da animação de sucesso da Pixar, "Divertida Mente 2", finalmente chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). O filme já é um dos mais esperados do ano e estreou com mais de 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Em 2015, "Divertida Mente" conquistou o público e a crítica com sua história original que apresentou as cinco emoções principais que controlam a mente de Riley: Alegria, Tristeza, Medo, Nojinho e Raiva. O filme levou o Oscar de Melhor Animação em 2016 e se tornou um clássico instantâneo, conquistando fãs de todas as idades.

Assista o trailer:

Agora, a história acompanha a adolescência de Riley, que está enfrentando desafios e as transformações da juventude. As mudanças físicas e emocionais dessa fase trazem consigo novas emoções, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que chegam para bagunçar ainda mais o interior da mente da protagonista.

🎬 Onde assistir 'Divertida Mente 2' em Belém

Cinépolis Boulevard Belém

Sessões 3D, dublado e legendado das 13h15 às 21h45.

Endereço: Av. Visconde Souza Franco, 776 - Bairro Reduto.

Cinépolis Parque Belém

Sessões 3D macro e dublado das 13h15 às 21h45.

Endereço: Rod. Augusto Monte Negro, 4300 - Bairro Parque Verde.

Moviecom Castanheira

Sessões dublado das 14h15 às 21h20.

Endereço: Rod. BR 316 KM 01, 0 - Bairro Castanheira.

Moviecom Pátio Belém

Sessões dublado das 14h50 às 21h20.

Endereço: Pe. Eutíquio, 1078 - Batista Campos.

UCI Bosque Grão Pará

Sessões dublado e 3D das 14h às 21h50.

Endereço: Avenida Centenário, 1052 - Mangueirão.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos para assistir Divertida Mente 2 podem ser comprados pelo site e os preços podem variar.