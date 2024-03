Trailer de ‘Divertida Mente 2’ apresenta novas emoções e anuncia data de estreia; veja fotos

As novas emoções de Riley são apresentadas em “Divertida Mente 2”, filme da Disney e Pixar. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de junho e acompanha o início da adolescência da menina, que agora está com 13 anos. Confira o trailer.

Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, emoções apresentadas na primeira produção de “Divertida Mente”, ganham quatro companhias: Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha. Na versão original, em inglês, os dubladores dos novos sentimentos são Maya Hawke (Ansiedade), Ayo Edebiri (Inveja), Adèle Exarchopoulos (Tédio) e Paul Walter House (Vergonha).

VEJA MAIS

O longa é dirigido por Kelsey Mann. As vozes originais de Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho ficam com Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale e Liza Lapira, respectivamente.

Sinopse de “Divertida Mente 2”

Agora com 13 anos, Riley e as emoções antigas precisam aprender a lidar com as novidades - incluindo sentimentos novos. Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha se juntam a Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho na continuação de “Divertida Mente”. Nova escola, novas amizades e puberdade são os desafios da garota.

Confira fotos das novas emoções de “Divertida Mente 2”

Inveja, nova emoção de "Divertida Mente 2" (Reprodução / Disney / Pixar)

Tédio, nova emoção de "Divertida Mente 2" (Reprodução / Disney / Pixar)

Alegria e Vergonha, emoções de "Divertida Mente 2" (Reprodução / Disney / Pixar)

Ansiedade, nova emoção de "Divertida Mente 2" (Reprodução / Disney / Pixar)

Quando estreia “Divertida Mente 2”?

“Divertida Mente 2” está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 20 de junho de 2024.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)