'Não estou surpresa', diz Dakota Johnson sobre fracasso do filme 'Madame Teia' nos cinemas

A atriz Dakota Johnson, protagonista do filme "Madame Teia", disse que não está impressionada com as críticas negativas sobre o longa que estreou há pouco tempo nos cinemas. Segundo a artista, que integrou a nova produção da Sony Pictures, são vários os motivos para o filme não ter recebido retorno suficiente nas bilheterias. Dakota afirmou ainda que não pretende estrelar outros longas do mesmo gênero.

“Infelizmente, não estou surpresa que isso [as críticas negativas] tenha acontecido do jeito que está. Foi definitivamente uma experiência fazer aquele filme. Às vezes, nessa indústria, você assina algo e o projeto é uma coisa e, durante o processo, torna-se uma coisa completamente diferente e você fica tipo: ‘Espere, o quê?’", disse em entrevista ao Bustle.

Johnson reforçou que interpretar Cassandra Web foi um aprendizado, apesar de não ser agradável ter feito parte de um projeto "detonado". “Mas foi definitivamente uma experiência, para mim, fazer aquele filme. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Provavelmente nunca mais farei algo assim porque não faço sentido naquele mundo. E eu sei disso agora”, alegou.

“Você não pode fazer arte baseada em números e algoritmos. O público sempre será capaz de farejar besteiras. Mesmo que os filmes comecem a ser feitos com IA, os humanos não vão querer vê-los", completou.

Assista ao trailer de "Madame Teia":

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)