Dakota Johnson diz que participação em ‘The Office’ foi ‘o pior momento’ de sua vida

A atriz norte-americana Dakota Johnson, famosa pelos filmes “50 Tons de Cinza”, “Persuasão” e “A Filha Perdida”, fez uma participação especial na série “The Office” (2005-2013). Apesar de aparecer em um dos seriados de comédia mais famosos, a artista diz que esse foi o pior momento de sua vida.

Dakota conta que passou duas semanas no set de filmagens, mas apareceu pouquíssimo no último episódio. “Eles disseram: ‘Você quer estar no final da série?’ E eu falei: ‘Claro’, pensando que apareceria por metade do dia. Fiquei lá por duas semanas e eu mal estou na porcaria do show”, disse em entrevista ao The Late Show.

A atriz foi questionada sobre a tristeza de estar no local no último dia de gravações e respondeu que, na verdade, nos últimos dez anos, havia uma “dinâmica estranha” e algumas pessoas não mantinham contato. “E eu estou chegando tipo: ‘Estou tão animada por estar aqui!’ Ninguém queria falar comigo. Ninguém deu a mínima”, relembrou.

Em 2014, ela também estrelou o filme “Need for Speed”, como Anita. Após um ano, em 2015, Dakota fez sucesso como Anastasia Steele em “50 Tons de Cinza” e se tornou mundialmente famosa.

Atualmente, a atriz é protagonista da próxima estreia do Universo Cinematográfico Marvel (MCU): “Madame Teia”. O longa conta a história de Cassandra Webb (Dakota Johnson), uma paramédica que recebe o poder de prever o futuro. A estreia do filme está marcada para o dia 15 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

