‘As Marvels’ chega em plataforma de streaming; saiba mais sobre o elenco e enredo do filme

Do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), “As Marvels” chegou ao Disney+. O filme, lançado nos cinemas em 2023, é estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris como sequência de “Capitã Marvel” (2019). As heroínas Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau se unem contra uma tirana que deseja vingança.

VEJA MAIS

Além de Brie, Iman e Tayonah, o elenco também conta com Samuel L. Jackson, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zawe Ashton, Lashana Lynch, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaik. “As Marvels” tem 1h45min de duração, com direção de Nia DaCosta. A diretora, junto a Megan McDonnell, Elissa Karasik e Zeb Wells, quadrinhista, foram responsáveis pelo roteiro.

Confira o trailer de “As Marvels”

O longa teve pouco sucesso nas bilheterias e resenhas desfavoráveis da crítica. No IMDb, “As Marvels” recebeu a nota 5,6 de 10. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, o filme obteve 62% de aprovação da crítica e 82%, do público. No Metacritic, a média da crítica foi 50.

O que significa “As Marvels”?

A sequência de “Capitã Marvel”, “As Marvels”, acompanha Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), as heroínas Capitã Marvel, Ms. Marvel e Capitã Rambeau em uma aventura. Danvers tem que lidar com as consequências de um universo desestabilizado após 30 anos de uma batalha contra Skrulls e vai, acidentalmente, para um buraco de minhoca anômalo - resultando em seus poderes entrelaçados às outras duas mulheres. Dessa forma, o trio sofre com um fenômeno: elas trocam de lugar sem entender o motivo. Capitã Marvel, Ms. Marvel e Capitã Rambeau precisam lutar contra uma tirana Kree que deseja conquistar o universo e se vingar.

Onde assistir “As Marvels”?

“As Marvels” está disponível na plataforma de streaming Disney+ para assinantes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)