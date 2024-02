Trabalhador morre em estúdio da série "Wonder Man"

Morreu, na última terça-feira (6), um profissional da equipe que está produzindo a série "Wonder Man", do Disney+. A vítima, que não teve o nome revelado, sofreu um acidente fatal durante a montagem do estúdio.

De acordo como Hollywood Repórter, o homem trabalhava como montador e acabou caindo de umas vigas, utilizadas no set de filmagem. Em um comunicado à imprensa, a Marvel lamentou a morte do profissional.

“Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com sua família e seus amigos, e nosso apoio está com a investigação sobre as circunstâncias desse acidente”.

A série Wonder Man ainda não tem data para ser lançada. A expectativa é que o personagem integre o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

De acordo com a sinopse da produção, Wonder Man vai mostrar as aventuras do personagem Magnus, que estará no Brasil. A história envolve um dublê, que sonha em se tornar um super-herói. O protagonista é interpretado por Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman).