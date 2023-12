Jonathan Majors é declarado culpado por agredir e assediar ex-namorada

Jonathan Majors foi considerado culpado por agressão imprudente de terceiro grau e assédio em julgamento nesta segunda-feira (18). O ator foi inocentado nas acusações de agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado. O artista, que interpretava o grande vilão Kang do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), foi demitido pela empresa.

O júri de seis pessoas chegou ao veredito após três dias de deliberações. A sentença deve ser determinada no dia 6 de fevereiro de 2024. Jonathan Majors era acusado de agredir a ex-namorada, Grace Jabbari, em março.

VEJA MAIS

Após algumas horas depois da decisão, a Marvel informou que rompeu com Majors, e que ele não interpretará mais Kang em nenhuma produção do estúdio. Um assessor da empresa confirmou a demissão ao site Deadline.

Majors chamou a polícia no dia 25 de março depois de encontrar a namorada Jabbari inconsciente no apartamento. Os policiais prenderam o ator ao encontrar machucados na mulher, como uma lesão atrás de sua orelha e um dedo quebrado. Ele alegou inocência em todas as acusações.

Durante o julgamento, a ex-namorada afirmou que seus ferimentos foram causados pelo ator durante uma briga no carro naquele mesmo dia. Jabbari trabalhou como treinadora de movimentos em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (2023), onde conheceu Majors que interpretou Kang no filme.