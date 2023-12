Bradley Cooper aparece trabalhando como chapeiro em foodtruck de Nova York; veja

Na última quarta-feira (06), o ator Bradley Cooper apareceu em um vídeo nas redes sociais trabalhando como chapeiro no foodtruck Danny & Coop’s Cheesesteaks, em Nova York, nos Estados Unidos.

No Instagram, o estabelecimento publicou vídeos e fotos do astro de Hollywood preparando alguns lanches como sanduíches de carne com queijo — clássicos cheesesteaks da Filadélfia — e servindo clientes.

VEJA MAIS

Na publicação, DiGiampietro, um dos donos do local, chamou Cooper de “um talento natural” no ramo de alimentos.

Cooper e DiGiampietro, pretendem abrir uma loja de sanduíches em Nova York e iniciaram uma conta no Instagram dedicada a Danny & Coop’s.