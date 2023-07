Bradley Cooper menciona a filha de seis anos com Irina Shayk em entrevista

O ator Bradley Cooper, 48 anos, surpreendeu a web ao fazer um comentário sobre a sua filha, Lea De Seine, 6 anos, fruto do relacionamento com a modelo Irina Shayk com que foi casado de 2015 a 2019. Durante a participação no programa "Running Wil with Bear Grylls: The Challenge", o ator falou sobre o falecimento do pai, devido a um câncer de pulmão em 2011 e a forma como a sua filha o faz lembrar seus aprendizados como pai.

VEJA MAIS

“Você aprende com os erros de seus pais e cometerei uma tonelada deles para que a Lea aprenda comigo e seja rigorosa comigo para que eu também possa evoluir. Espero ajudá-la a se livrar de todas as minhas merdas”, disse Cooper.

O apresentador Bear Grylls perguntou: “Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer pela Lea, certo?” e teve a resposta do ator: “Por mim também. Torna a vida muito melhor”. As informações são do site da revista People.