Bradley Cooper e a supermodelo Gigi Hadid são flagrados na saída de um encontro

O ator Bradley Cooper, 48 anos, e a supermodelo e empresária Gigi Hadid, 28 anos, foram flagrados juntos em um jantar em Nova York, nos Estados Unidos, e deixaram o ambiente no mesmo carro. Confira os detalhes!

Ontem, 5, a noite ator Bradley Cooper e a supermodelo e empresária Gigi Hadid saíram juntos de um restaurante e compartilharam o mesmo carro. Vestidos pra um jantar casual, as estrelas estavam em um ponto famoso de celebridades, Via Carota, em West Village, em Nova York.

Um jornal norte-americano entrou em contato com a assessoria de ambos, para confirmar se os dois estão em uma relação, no entanto, as assessorias não se pronunciaram.

O currículo amoroso de Bradley Cooper é de dar inveja, pois ele já foi casado com a atriz Jennifer Esposito, com a modelo Irina Shayk, com quem tem uma filha de seis anos; Huma Abedin, assessora de Hillary Clinton e agora ao que tudo indica a supermodelo e empresária Gigi Hadid é sua nova affair.

Já a super modelo não fica atrás, pois Gigi Hadid já namorou o cantor e compositor Cody Simpson, Zayan Malik, ex-integrante da boy band One Direction, com quem teve uma filha. E ainda teria vivido há alguns meses um romance com o ator Leonardo DiCaprio.