Tom Brady, ex de Gisele Bundchen, engata romance com ex de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper

Tom Brady parece que deixou de ser o um dos solteiros mais cobiçados da América. O atleta, ex de Gisele Bundchen, engatou um romance com Irina Shayk, de acordo com os veículos de imprensa "NY Post", "Page Six", "TMZ" e "DailyMail".

O americano foi fotografado acariciando o rosto da modelo russa após um encontro na casa do esportista, em Los Angeles, no último sábado (22). As imagens já estão em todas as mídias internacionais. Tom faz o gesto carinhoso, enquanto Irina olha para ele. Os dois estavam no Rolls Royce dele.

Uma testemunha disse ao "DailyMail", que Brady pegou Irina num hotel em Los Angeles, um dia antes e a levou diretamente para sua casa. Eles deixaram a residência na manhã seguinte. A modelo voltou ao hotel vestindo as mesmas roupas da noite anterior.

O novo casal foi destaque depois que algumas fontes contaram ao site "Page Six" que a modelo de 37 teria passado uma cantada no jogador durante o casamento de Joe Nahmad e Madison Headrick, na Sardenha. Na época, representantes de Irina negaram a informação.

Já Irina Shayk namorou durante cinco anos com o craque português Cristiano Ronaldo, o relacionamento chegou ao fim em 2015. Em seguida ela passou quatro anos com o ator Bradley Cooper. Em abril deste ano, ela foi vista com Leonardo DiCaprio em clima de romance durante o fim de semana no Coachella, festival de música realizado na Califórnia.