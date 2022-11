Gisele Bündchen comenta publicação de Tom Brady com coração vermelho

Divorciados há mais de um mês, será que Gisele Bündchen e Tom Brady vivem em harmonia? A modelo gerou esse questionamento após comentar uma publicação do seu ex no perfil dele no Instagram.

Gisele deixou um emoji com um coração vermelho. Porém, a publicação se tratava de uma foto do filho do casal jogando futebol americano. Brady compartilhou o momento esportista de John "Jack" Edward, o primogênito deles. “Minha inspiração", escreveu o jogador.

Gisele e Tom ficaram 13 anos casados. Imagens que circulam na imprensa, mostra que a modelo já vive um novo romance.

Gisele Bündchen e Tom Brady ainda mantém as suas publicações nas redes sociais de antes do término.