Pedro Pascal é confirmado como Reed Richards, o Sr. Fantástico, em novo filme da Marvel

Pedro Pascal é escalado para viver Reed Richards, o Sr. Fantástico, em novo filme do “Quarteto Fantástico”. A informação foi confirmada pelo diretor do longa, Matt Shakman, em seu perfil no Instagram.

Shakman republicou a postagem do site de entretenimento Pubity, que creditou o sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) como responsável pela confirmação. A repostagem é a principal certeza da presença de Pedro Pascal no filme. Confira abaixo.

O diretor republicou a postagem do perfil Pubity (Reprodução / Instagram)

“SAG-AFTRA confirma atuação de Pedro Pascal como Reed Richards em ‘Quarteto Fantástico’”, diz a publicação. As filmagens do longa devem iniciar neste ano, segundo Shakman, em entrevista ao Omelete.

Josh Friedman é o roteirista responsável por “Quarteto Fantástico”. O elenco principal ainda não foi anunciado. A estreia está marcada para o dia 2 de maio de 2025.

Pedro Pascal foi parte do elenco de “Narcos”, “Game of Thrones”, “Kingsman” e “Strange Way of Life”, e atualmente está em “The Last Of Us” e “The Mandalorian”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)