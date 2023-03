Dakota Johnson, namorada do vocalista da banda Coldplay, é flagrada por fãs no Rio; vídeo

Dakota Johnson foi flagrada por fãs tomando sol em um hotel na Orla de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. Conhecida pela saga de filmes "50 tons de cinza", a artista namora Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay.

“Em choque, vou ter que falar com ela”, diz a fã que fez o registro na cobertura do hotel e viralizou após publicar no Instagram.

A estadia de Dakota está ligada com a passagem da banda no país, que está em turnê e fará shows na capital fluminense nos dias 25, 26 e 28 deste mês.

Os artistas estão juntos há cinco anos, mas raramente falam sobre o relacionamento na mídia devido à exposição vivida em outras relações. Chris Martin é ex-marido da atriz Gwyneth Paltrow, com quem tem duas filhas, e Dakota sempre esteve nos holofotes, visto que vem de uma família de celebridades.

A maratona de shows do Coldplay no Rio de Janeiro será no estádio Engenhão e começa neste sábado (25), seguindo a agenda de apresentação no domingo (26), e por fim na terça-feira (28).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)