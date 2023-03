Atriz Gwyneth Paltrow é processada após acidente de esqui

A atriz Gwyneth Paltrow foi processada por um optometrista aposentado após um acidente de esqui que aconteceu em 2016, nos Estados Unidos. A americana compareceu a um tribunal na última terça-feira (21).

O advogado de Tierry Sanderson afirmou na abertura do processo que depois do acidente o cliente teve como perdas e danos a quantia que soma US$ 3,3 milhões (R$ 17,3 milhões). Segundo ele, a atriz estava esquiando de forma "perigosa" no momento do acidente, o que causou no aposentado "quatro costelas quebradas e dano cerebral permanente".

A premiada atriz contra-atacou e disse que Sanderson está "obcecado" com o processo e sua alegação não tem fundamento.

O episódio aconteceu em fevereiro de 2016, em um luxuoso complexo hoteleiro de esqui, acima da turística Park City, nas Montanhas Rochosas, no estado de Utah.

Segundo a vítima, Paltrow o atingiu e o abandonou inconsciente e sem socorro. Steven Owens, representante da estrela de Hollywood afirmou que "Gwyneth é uma esquiadora conservadora", e que "não estava em alta velocidade". Segundo ele, incialmente ela teria achado que estava sendo atacada por Sanderson. "Aquilo a incomodou e feriu fisicamente", afirmou ele.

Owens também apresentou o argumento que o aposentado seria "cego de um olho" e que sofre de "perda de visão" do outro olho. A falta de visibilidade poderia ser a real causa do acidente, como sugeriu o profissional.

Gwyneth Paltrow é ex-mulher do vocalista Chris Martin, da banda britânica Coldplay, a qual esteve no Brasil nos últimos dias para shows. Os dois são pais de Apple Martin e Moses Martin e estiveram juntos entre os anos 2003 e 2016. Atualmente a atriz é casada com Brad Falchuk.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)