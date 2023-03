Após show, cantor do Coldplay é visto em roda de samba no Brasil; vídeo

Fãs do Coldplay flagraram o cantor Chris Martin curtindo uma roda de samba após um show da temporada de apresentações no Brasil. O artista estava em um bar, conhecido como Boteco da Dona Tati, em São Paulo, no último domingo (19). O momento de descontração veio depois do fim de seis dos onze shows marcados da banda pelo país.

Vídeos que circulam na internet mostram o cantor curtindo o som e interagindo com o público presente. O vocalista da banda britânica não passou despercebido. Confira!

O vocalista do Coldplay já demonstrou outras vezes que curte os ritos do Brasil. Durante os seis shows em São Paulo, Chris Martin recebeu Sandy, Seu Jorge e a bateria de Direito da USP durante as apresentações.