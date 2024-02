Dakota Johnson marca presença no Baile da Vogue com vestido inspirado em ‘Madame Teia’

O Baile da Vogue, realizado no último sábado (3), foi marcado pela presença de várias estrelas, entre elas, a atriz norte-americana Dakota Johnson, de 34 anos. No evento de pré-carnaval do Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, a artista chamou atenção por usar um look inspirado em seu novo filme, ‘Madame Teia’.

Com o tema ‘Galáctika’, Dakota apareceu no tapete vermelho com um vestido preto com transparências, da 'Annie's Ibiza', com detalhes brilhantes que formavam a imagem de uma teia de aranha.

O traje realçou o corpo e beleza da atriz de Hollywood, conhecida por interpretar a personagem Anastasia Steele, da franquia ‘Cinquenta Tons de Cinza’. Confira!

Madame Teia

No Brasil desde o último sábado (3), Dakota Johnson está no país para a divulgação do filme ‘Madame Teia’, produzido pela Sony Pictures e lançado no dia 14 de fevereiro. Ate lá, a artista aproveita a estadia para conhecer os encantos brasileiros, dar entrevistas e promover o longa-metragem.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)