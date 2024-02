Grammy 2024: Miley Cyrus ganha primeira estatueta da carreira por 'Flowers'

Miley Cyrus conquistou suas primeiras estatueta no Grammy Awards na 66ª edição do evento que aconteceu na noite do último domingo (4), em Los Angeles. A artista levou dois gramofones dourados nas categorias de Melhor Performance Solo de Pop e Gravação do Ano, pelo hit "Flowers", que abre o álbum "Endless Sumer Vacation".

Ao receber o gramofone de "Melhor Performance Pop Solo", entregue pela cantora Mariah Carey, a artista estadunidense discursou sobre sua estreia no palco como vencedora e celebrou a conquista do prêmio diretamente das mãos da intérprete de "All I Want For Christmas Is You".

"Tinha um menino pequeno e tudo o que ele queria de aniversário era uma borboleta. Então, os pais deram e ele uma borboleta. E ele estava tão animado que foi lá fora no sol e começou a persegui-la. Mas, sem sorte, ele se sentou no chão, finalmente se rendeu e ficou bem sobre o fato de que não pegaria essa borboleta linda. E quando ele fez isso, foi quando a borboleta pousou na ponta de seu nariz. Essa música, 'Flowers', é minha borboleta. Obrigada", agradeceu Cyrus.

Lançado em março do ano passado, Flowers foi o primeiro single do oitavo álbum de estúdio de Miley. O clipe e a letra da canção repercutiram na época por apresentarem referências ao relacionamento da cantora com o ator Liam Hemsworth.

Em 2023, o hit alcançou as paradas de sucesso e atingiu marcos, como a primeira posição na Billboard Hot 100. Além do single carro-chefe, "Endless Summer Vacation" chegou ao topo do iTunes dos Estados Unidos em apenas 14 minutos e também conta com River, Jaded e Used to Be Young entre os sucessos.

