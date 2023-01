Eddie Murphy pede novo filme de Shrek e critica Gato de Botas: ‘Burro é melhor’

Eddie Muphy, que dublou a voz original do Burro nos quatro filmes do Shrek, torce para que seja produzido um novo filme da franquia. Em entrevista ao ETalk, o ator e comediante provocou a DreamWorks Animation pela decisão de fazer um spin-off sobre o Gato de Botas (dublado por Antonio Banderas) em vez de optar pelo burro amigo do ogro. “O Burro é mais engraçado”, justificou.

Ao ser questionado questionado se aceitaria dublar o Burro novamente, Murphy respondeu: “Eu estou muito aberto a fazer mais um Shrek. Eu aceitaria em dois segundos. Eu amo o Burro, queria fazer um filme sobre ele”, declarou.

“Sabe, eles fizeram os filmes do Gato de Botas. E eu pensei: ‘Eles deveriam ter feito um filme do Burro. O Burro é mais engraçado do que o Gato de Botas. Quero dizer, eu amo o Gato de Botas, mas ele não é tão engraçado quanto o Burro”, continuou.

Porém, a decisão de fazer um novo filme do Shreck depende do estúdio de animação dono da franquia: “Isso é com o pessoal da DreamWorks Animation. Eles precisam querer fazer mais. DreamWorks, se vocês quiserem algo, basta me ligar. Eu estou pronto, sentado aqui esperando para dar voz ao Burro outra vez”, avisou.

Os quatro filmes do Shreck foram lançados entre os anos de 2001 e 2010 e faturaram nas bilheterias US$ 2,98 bilhões (R$ 15,2 bilhões), em todo o mundo.

'Gato de Botas 2: O Último Pedido' (2022) teve um bom desempenho e está indicado em vários festivais de cinema na categoria de melhor animação. O longa também foi indicado ao Globo de Ouro, 2023, mas perdeu para 'Pinoquio' de Guillermo del Toro.

Os dois primeiros longas do Shreck foram indicados ao Oscar, sendo que o primeiro levou a estatueta pra casa.