Confira os principais vencedores do Globo de Ouro 2023

A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) entregou, durante esta semana, os troféus do Globo de Ouro 2023. Uma das mais importantes premiações mundiais coroou Os Banshees de Inisherin como vencedor na categoria de Melhor Filme de Comédia/Musical. Já o troféu de Melhor Filme Dramático ficou para Os Fabelmans, que também levou a estatueta de Melhor Direção com Steven Spielberg.

Premiação presencial

A 80ª edição retornou para seu modelo tradicional, presencial com transmissão nos Estados Unidos, pela rede NBC, porém não teve exibição no Brasil. Inclusive, a TNT enviou nota a Splash informando que não comprou os direitos de transmissão deste ano. A cerimônia ocorreu com a presença de famosos, um ano após denúncias de falta de diversidade e transparência na escolha dos premiados. Em 2022, o evento foi completamente desprezado pelas grandes mídias e os artistas devolveram seus respectivos troféus.

Um destaque na sétima arte, dentre a premiação se deu pelo filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, que rendeu os troféus de Melhor Atriz em Comédia/Musical para Michelle Yeoh e o de Melhor Ator Coadjuvante para Ke Huy Quan.

A HBO dominou a premiação nas categorias dramáticas e de minissérie. A emissora levou Melhor Série Dramática com A Casa do Dragão e Melhor Série Limitada com The White Lotus, que também rendeu a Jennifer Coolidge o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada. A empresa também é casa de Zendaya, escolhida como Melhor Atriz em Série Dramática por Euphoria.

Confira a lista completa:

Melhor filme de drama: Os Fabelmans

Melhor ator em filme dramático: Austin Butler (Elvis)

Melhor atriz em filme dramático: Cate Blanchett (Tár)

Melhor ator coadjuvante em filme: Ke Huy Quan

Melhor ator em filme de comédia/musical: Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Melhor atriz em filme de comédia/musical: Michelle Yeoh

Melhor filme internacional: Argentina, 1985 (Argentina)

Melhor direção: Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Melhor roteiro – filme: Os Banshees de Inisherin — Martin Mcdonagh

Melhor filme de animação: Pinóquio por Guillermo Del Toro

Melhor série de tv: A casa do dragão

Melhor série de tv (comédia/musical): Abbott elementary

Melhor minissérie, antologia ou filme para tv: The White Lotus

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para tv: Evan Peters (Dahmer: um canibal americano)

Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para tv: Paul Walter Wauser (Black Bird)

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para tv: Amanda Seyfried

Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para tv: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Melhor ator em série de comédia ou musical: Jeremy Allen White (O Urso)

Melhor atriz em série de comédia ou musical: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Melhor ator em série de drama: Kevin Costner (Yellowstone)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama: Tyler James Williams (Abbott elementary)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, musical ou drama: Julia Garner (Ozark)