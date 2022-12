Irã prende atriz de filme vencedor do Oscar por apoiar protestos

A atriz Taraneh Alidootsi, que estrelou o filme "O Apartamento", foi presa no Irã após usar as redes sociais para apoiar as manifestações populares contra o governo do país. A notícia foi veiculada pela mídia estatal IRNA e repercutida pelo The Hollywood Reporter.

Segundo a notícia original, Alidootsi foi presa após postar no Instagram uma expressão de apoio a Mohsen Shekari, o primeiro homem executado no Irã acusado de ter cometido supostos crimes durante os protestos.

De acordo com a polícia iraniana, a atriz “não conseguiu produzir documentos” que comprovassem as acusações contra o governo e que muitas outras celebridades iranianas haviam sido “convocadas pelo judiciário por postar conteúdo provocativo”.

Além de "O Apartamento", Alidootsi atuou em outros filmes do cineasta Asghar Farhadi, como 'Quarta-Feira de Fogos de Artifício' (2006) e 'Procurando Elly' (2009).]

Protestos

Em novembro, as atrizes Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi e o jogador do futebol Voria Ghafouri foram presos por apoiar os protestos, mas depois foram liberados.

O país enfrenta uma onda de manifestações desde a morte de Mahsa Amini, 22 anos, em setembro. Ela foi presa por policiais por hnão usar o véu islâmico, que é obrigatório no país. O governo afima que o Irâ contabiliza mais de 300 mortes desde o início das manifestações e acusa os Estados Unidos e aliados ocidentais, assim como grupos curdos no exterior, de motivar os protestos.