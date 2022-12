Iraniano de 20 anos bate recorde e vira o homem mais baixo do mundo: 'Celular é pesado pra mim'

O iraniano Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, de 20 anos, bateu o recorde de homem mais baixo do mundo e teve sua altura reconhecida no Guinness World Records em 2022. Morador do Condado de Bukan, no norte do Irã, o jovem tem 65 cm de altura e pesa cerca de 6,5 quilos.

Além de ganhar o título de mais baixo do mundo, a empresa especializada em recordes também constatou que Afshin é o quarto homem mais baixo identificado na história dos recordes. A altura do rapaz é 7 cm menor que a do recordista anterior, Edward "Niño" Hernández", da Colômbia. Toda estatura e peso do jovem foi confirmada após uma série de medições realizadas em Dubai.

No entanto, a altura traz complicações para a vida do iraniano, que não pode frequentar escolas e nem consegue arranjar emprego, tudo isso porque precisa de tratamento contínuo e faz uso de medicamentos. As complicações são tantas que Ashin passa o dia assistindo desenhos e navegando nas redes sociais, mesmo que os celulares sejam pesados para o seu corpo.

"Os celulares em geral são pesados para eu usar por muito tempo, mas ainda consigo", contou, afirmando que não consegue viver experiências desejadas, como dirigir um carro e achar roupas de tamanho adequado. Veja o vídeo:

O novo recorde deixou o rapaz com expectativa de conseguir ajudar seus pais com as despesas da casa. "Meu sonho é poder ajudar meus pais. Esse reconhecimento global pode me ajudar a realizar meu sonho", disse ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)