Cindy Mendes, de 'Antônia', morre aos 34 anos; colegas de elenco lamentam a perda

A atriz e cantora Cindy Mendes, uma das estrelas do filme e série, "Antônia", morreu nesta segunda-feira (9). Cindy tinha 38 anos. A causa da morte não foi divulgada. Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li, que contracenaram com ela na produção, lamentaram a perda nas redes sociais.

"Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar esta notícia! Obrigada por ter feito parte de um projeto tão importante que representou meninas do Brasil todo. Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração. Esteja certa que cumpriu seu tempo na Terra e fez muita gente feliz! Sim, você brilhou muito como uma diva! Diva incompreendida e 'pouco reconhecida' como você mesma dizia. Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor! Todo meu amor e força a família. Meus sentimentos a todos os fãs e amigos! Seguimos aqui com amor e saudades!", escreveu Leilah.

Negra Li publicou nos Stories do Instagram, "Luto". "Cindy, eu não tenho palavras pra me despedir. Eu só preciso dizer obrigada, irmã. Fizemos sim história viu e você foi parte disso. Obrigada pelo seu talento. Você é de muita luz sim! Agora vai brilhar no céu. Minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antonia! Te amo", comentou Quelynah.

Outros artistas como Emicida, Drik Barbosa e Pathy Dejesus também comentaram sobre o assunto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)