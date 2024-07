Primeiro trailer de novo ‘Hellboy’ é divulgado; assista

O primeiro trailer de “Hellboy e o Homem Torto” foi divulgado nessa segunda-feira, 1. O filme é dirigido por Brian Taylor e protagonizado por Jack Kesy. Mike Mignola, criador do personagem, é responsável pelo roteiro junto a Christopher Golden. Confira.

O elenco do longa conta com Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson e Martin Bassindale. “Hellboy e o Homem Torto” foi filmado na Bulgária, entre março e maio de 2023, segundo o Entertainment Weekly.

Os primeiros filmes de Hellboy foram lançados em 2004 e 2009, dirigidos por Guillermo del Toro. O personagem foi vivido por Ron Perlman. O último longa, um reboot, estreou em 2019, com David Harbour como protagonista e sob direção de Neil Marshall.

Em 1994, foi lançada a primeira história em quadrinhos de Hellboy. Extraterrestre, o personagem veio para trazer o apocalipse, mas policiais o resgataram ainda pequeno. Sua pele vermelha e chifres serrados são marcantes.

Jack Kesy vive o protagonista em "Hellboy e o Homem Torto" (Reprodução / Ketchup Entertainment)

Hellboy foi criado como filho do Professor Broom, fundador do B.P.R.D. (Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal, em tradução livre do inglês ”Bureau for Paranormal Reserach and Defense”). Anos mais tarde, ele se tornou o agente principal, atuando ao lado de Abe Sapien, Elizabeth Sherman e Roger. O nome verdadeiro dele é Anung Un Rama.

O filme de Brian Taylor estreia esse ano, mas ainda não possui data definida. No longa, que se passa na década de 1950, Hellboy e um agente novato do B.P.R.D. estão presos na zona rural dos Apalaches. Lá, eles descobrem uma pequena comunidade assombrada por bruxas e liderada por um demônio local.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)