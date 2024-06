Cinebiografia dos 'Mamonas Assassinas' estreia em streaming; saiba onde assistir

Após se tornar a maior estreia de um filme nacional nos cinemas desde o início da pandemia de Coronavírus, a cinebiografia 'Mamonas Assassinas: O Filme' chegou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (28).

O filme está disponível no catálogo do Max, sem custos adicionais para os assinantes do serviço de streaming.

Com direção de Edson Spinello e roteiro assinado por Carlos Lombardi, a cinebiografia acompanha a trajetória da banda que marcou o país e foi um dos maiores sucessos de rock do Brasil. O filme é estrelado por Ruy Brissac, Rhener Freitas, Adriano Tunes, Robson Lima e Beto Hinoto, que interpretam os músicos, J

O grupo foi sucesso nos anos 90 e emplacou os hits “Pelados em Santos”, “Vira-Vira” e “Robocop Gay”. A banda teve fim de forma trágica quando, em 1996, o jatinho em que os integrantes estavam se chocou contra a Serra da Cantareira e resultou na morte de todos os tripulantes.

