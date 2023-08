Teaser da cinebiografia dos Mamonas Assassinas é divulgado; confira

O teser de ‘Mamonas Assassinas: O Impossível Não Existe’, cinebiografia da famosa banda brasileira dos anos 90 que despareceu tragicamente em um acidente aéreo, foi divulgado nesta sexta-feira (25). Com direção de Edson Spinello, o longa apresenta a trajetória dos integrantes da banda Dinho (Ruy Brissac), Bento Hinoto (Alberto Hinoto), Júlio Rasec (Robson Lima), Samuel Reoli (Adriano Tunes) e Sergio Reoli (Rhener Freitas) até o estrelato.

Famosos no Brasil na década de 1990, os Mamonas Assassinas se destacavam a partir da mistura de gêneros musicais como rock, pop, forró, sertanejo, pagode e entre outros, sempre com uma abordagem bem humorada. O grupo é reconhecido pelas músicas ‘Pelados em Santos’, ‘Vira-Vira’ e ‘Uma Arlinda Mulher’. Previsto para estrear no início de 2024, o longa não irá focar no trágico acidente de avião que causou o fim do grupo em 1996.

Confira o teaser de 'Mamonas Assassinas: O Imposível Não Existe'

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)