Bruna Marquezine surge com a família em frente ao banner do filme 'Besouro Azul' nos EUA

Mãe de Bruna Marquezine, Neide Maia compartilhou, com orgulho um registro que fez com as filhas, Bruna e Luana, e o a marido, Telmo, em uma rua em Nova York, nos EUA, diante do banner de divulgação do filme "Besouro azul". O longo rodado em Hollywood, todo em inglês, estreou nos cinemas e tem Marquezine como protagonista.

A foto foi feita há alguns dias. Bruna está no Brasil e reuniu familiares e amigos para uma sessão do seu filme, "Besouro azul", na última quarta-feira, 16, no Rio. Ela aproveitou o momento para celebrar, com atraso, seu aniversário com uma festa, com direito a DJ, drinques, comida japonesa e bolo temático do filme. A atriz e parte dos convidados optaram por usar looks na cor azul, em referência ao longa-metragem.

