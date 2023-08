'Mussum - O Filmis' leva prêmio de melhor filme no Festival de Gramado

A 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado premiou, na noite deste sábado (20), os filmes e artistas que mais se destacaram ao longo do ano. ‘Tia Virgínia’, ‘Mussum, o Filmis’ e ‘Mais Pesado é o Céu’ foram os principais destaques e levaram prêmios importantes de atuação, direção e escolha do público.

O filme ‘Mussum - O Filmis” foi o principal vencedor da noite. O longa, dirigido por Silvio Guindane e protagonizado por Ailton Graça, ganhou em seis categorias. A noite de premiação em Gramado (RS) reuniu relevantes nomes do cinema brasileiro em sua 51ª edição do projeto.

Os veteranos Vera Holtz (Tia Virgínia) e Ailton Graça (Mussum - O Filmis) levaram os principais prêmios de atuação da noite e a cinebiografia que apresenta a vida do comediante Mussum marcou sua passagem no Festival ao receber o prêmio de Melhor Filme tanto pelo júri popular quanto pelo júri oficial. O júri da crítica elegeu Tia Virgínia como vencedor e o cineasta Petrus Cariry, que assina Mais Pesado é o Céu, com Matheus Nachtergaele, levou o prêmio de Melhor Direção. Confira a lista completa.

Considerado um dos principais eventos de cinema do país, o festival dá aos vencedores os cobiçados ‘Kikitos’, nome do troféu recebido pelos vencedores do festival.

Nesta edição, as grandes homenageadas com o troféu Oscarito foram Laura Cardoso e Léa Garcia, que morreu em Gramado, na terça-feira (15), aos 90 anos, vítima de um infarto.

Confira os vencedores do Festival de Gramado:

Melhor Filme: Mussum, O Filmis

Melhor Direção: Petrus Cariry, (Mais Pesado é o Céu)

Melhor Ator: Aílton Graça (Mussum, O Filmis)

Melhor Atriz: Vera Holtz (Tia Virgínia)

Melhor Roteiro: Tia Virgínia

Melhor Fotografia: Mais Pesado é o Céu

Melhor Montagem: Mais Pesado é o Céu

Melhor Trilha Musical: Mussum, O Filmis

Melhor Direção de Arte: Tia Virgínia

Melhor Atriz Coadjuvante: Neusa Borges (Mussum, O Filmis)

Melhor Ator Coadjuvante: Yuri Marçal (Mussum, O Filmis)

Melhor Desenho de Som: Tia Virgínia

Prêmio Especial do Júri: Ana Luiza Rios (Mais Pesado é o Céu)

Menção Honrosa: Vera Valdez (Tia Virgínia)