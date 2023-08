‘Mussum – O Filmis’ é exibido pela primeira vez ao público

“Mussum – O Filmis” foi exibido no 51º Festival de Gramado com o seu cartaz oficial divulgado, que causou alvoroço no público. Nesta quinta-feira (17), os convidados e o elenco puderam assistir ao filme em primeira mão. Ele concorre na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros ao lado de outros cinco títulos nacionais.

O filme, que teve produção anunciada desde 2016, chega aos cinemas dia 02 de novembro. Hoje (18), ao lado de outros longas competidores, “Mussum – O Filmis” é exibido até 18 de agosto, no tradicional Palácio dos Festivais, e, na noite de sábado (19), serão revelados os vencedores de cada categoria.

Inclusive, o Grupo Liberal é o único veículo do Norte do Brasil cobrindo o 51º Festival de Gramado, com a presença do jornalista e colunista, Ismaelino Pinto.

Os atores Ailton Graça, Thawan Lucas Bandeira e Yuri Marçal interpretam Mussum em diferentes momentos da sua vida. No elenco ainda tem Cacau Protásio, Neusa Borges, Jeniffer Dias, Késia e Cinnara Leal. O filme tem direção de Sílvio Guindane, do roteirista Paulo Cursino e do produtor André Carreira, com produção de André Carreira, da produtora Camisa Listrada, e com coprodução Panorama Filmes, Globo Filmes, Globoplay, Telecine e RioFilme além de distribuição da Downtown Filmes.

“Mussum – O Filmis” narra a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, e vai além do papel inesquecível do humorista em “Os Trapalhões”, ao lado de Didi, Dedé e Zacarias. O longa é baseado no livro "Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto.

Interpretando um protagonista pela primeira vez no cinema, o ator Ailton Graça, que vive Mussum em seus anos de sucesso com os trapalhões, ele sabe que esse papel já é um marco na sua carreira: " Este filme é a realização de um projeto de vida. É o primeiro 'pretagonista' que eu faço, e, dentro do meu histórico como artista, eu sempre quis fazer esse trabalho, fosse no teatro ou em qualquer lugar. Sempre tive esse desejo de poder homenagear ele, virou um longa que me deu muita felicidade na construção deste personagem de vivenciar o Mussum no cinema, eu espero que todo mundo goste bastante. Participar do festival de Gramado já é uma outra realização, já estive em alguns filmes que fizeram parte do festival, mas eu não estava lá nesse lugar de 'pretagonista'. A expectativa é enorme. Vai ser um prazer fazer parte do festival".

Ailton Graça tem no seu currículo trabalhos no teatro que incluem "A Vida que Pedi, Adeus", "Os Intocáveis" e "Diálogo Noturno com um Homem Vil", texto do dramaturgo suíço Friedrich Dürrenmatt, quando dividiu o palco com Celso Frateschi, sob direção de Roberto Lage. Na TV Globo, ele já trabalhou em "América", "Avenida Brasil", "Totalmente Demais", "O Sétimo Guardião", "Império" (na qual viveu a personagem Xana Summer), "Salve-se Quem Puder" e das séries "Carcereiros" e "Cidade Proibida".

Em 2020, participou do especial da Rede Globo levado ao ar no Dia da Consciência Negra, "Falas Negras". O ator participou também da nova série do Globoplay, "Rota 66", inspirada no livro homônimo de Caco Barcellos, ainda sem data de estreia.

Já no cinema, ele ficou marcado pelos papéis em “Carandiru", "Querô – Uma Reportagem Maldita", "A Guerra dos Rocha", "Meu Tio Matou um Cara", "Até que a Sorte nos Separe", "Deus Não Erra" e "M8 – Quando a Morte Socorre a Vida".

O filme também marca a volta de Sílvio Guindane a Gramado, onde começou sua carreira como ator, com o filme “Como Nascem os Anjos”, de Murilo Salles: "Nesse festival, em 1996, decidi que seguiria essa carreira para a vida. Hoje, quase 30 anos depois, apresento meu primeiro longa-metragem como diretor neste mesmo palco, que foi definitivo em minha vida, não só artística, mas em minha formação como ser humano. Coincidência ou não, aqui estou apresentando um filme humano!”, comenta Guindane, emocionado.

O diretor acredita que “Mussum – O Filmis” é mais do que uma biografia de um grande artista, mas um trabalho que retrata a vida de milhões de brasileiros através de seu protagonista e de sua relação com família, trabalho, preconceito, altos e baixos e, principalmente, seus sonhos.

“Agradeço a Antônio Carlos Gomes, o Mussum, por me dar esta oportunidade de levar seus sonhos para as telas e agradeço ao Festival de Gramado por ter me feito sonhar, em 1996, para que hoje como cineasta eu possa mostrar com ineditismo ‘Mussum – O Filmis’ após trabalhar e sonhar ininterruptamente ao longo destes 26 anos”, celebra.

Com um elenco majoritariamente negro, a atriz Cacau Protásio também está em Gramado, onde o filme foi exibido. Em Mussum – O Filmis”, ela vive a versão mais nova de Dona Malvina, mãe do comediante. Esse papel, Cacau divide com a veterana Neusa Borges, que vive Malvina durante a segunda fase do filme.

“Quando soube que o filme foi selecionado eu entrei em êxtase, muita alegria e gratidão. É o sonho de qualquer ator ter um filme sendo apresentado pela primeira vez no festival. Viver a Malvina foi uma experiência maravilhosa, mas também foi um desafio e aprendizado muito grande. Eu sou muito estudiosa, então eu gosto de estudar para todo o trabalho que eu faço e de fazer com excelência. Estudei muito e graças a Deus eu tive a ajuda do Silvio que me orientou explicando tudo que eu perguntava. Acredito que vocês vão gostar do resultado”, disse.