Morte de atriz Léa Garcia repercute em Festival de Cinema de Gramado

A morte da atriz Léa Garcia também repercutiu em Gramado, onde ela seria homenageada. O enviado especial de O Liberal, Ismaelino Pinto, conversou com participantes do Festival de Cinema de Gramado. O crítico de cinema do jornal O Estado de São Paulo, Luiz Carlos Merten, ficou atônito com a notícia. Ele ressaltou o olhar de Léa.

“Ela teve raras oportunidades de ser protagonista, mas ela foi sempre essa figura extremamente marcante. Ela tinha um olhar fundo e muito intenso, e isso ajudava na construção dos personagens, por menores que fossem. Ela interpretou papeis em filmes de diretores negros em que justamente fizeram de tudo para destacar a importância dela como interprete negra. Ela está no patamar de Ruth de Souza, de pouquíssimas intérpretes negras históricas na representação do país”, destacou.

A atriz Hermila Guedes também ressalta a importância de Léa Garcia. “Nossa ela foi uma atriz tão importante para o cinema. Premiadíssima, com uma história linda para contar, fez trabalhos incríveis, premiada fora do Brasil também. É uma perda difícil, nos pegou de surpresa no Festival. Ao mesmo tempo, acho tão simbólico ela estar em um local em que seria homenageada e estar feliz em um festival que é tão importante para o Brasil”, completou.