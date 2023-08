Morre atriz Léa Garcia, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado

Aos 90 anos, a atriz Léa Garcia morreu vítima de um infarto. Ela que seria homenageada nesta terça-feira (15) durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul.

O anúncio da morte foi feito em uma publicação no Instagram da artista.

De acordo com Márcio Garcia, filho e empresário dela, atriz chegou a ser encaminhada para o Hospital Arcanjo São Miguel, mas não resistiu.

Léa possuía mais de 100 produções entre cinema, teatro e televisão.

VEJA MAIS