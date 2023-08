Morre Aderbal Freire Filho, diretor de teatro premiado e marido de Marieta Severo

O diretor de teatro Aderbal Freire Filho morreu nesta quarta-feira, 9, deixando a arena das artes cênicas no Brasil ainda mais triste, após a morte da atriz Aracy Balabanian, na última segunda-feira, 7. Homem de teatro, reconhecido por nomeações como o Prêmio Shell de Teatro e a Ordem do Mérito Cultural, Aderbal faleceu aos 82 anos, no Hospital Cop Satr, no Rio de Janeiro, após um período de debilidades causadas por um AVC hemorrágico ocorrido em 2020. O artista era casado desde 2004 com a atriz Marieta Severo, que montou um mini-hospital em sua casa para cuidar do marido após o acidente.

Cearense, de Fortaleza, Aderbal Freire Filho começou a fazer teatro amador ao 13 anos, nos anos 1950. Graduado em Direito na capital do Ceará, ele nunca exerceu a profissão, já que seguiu pelo caminho das artes, como idealizador e realizador de espetáculos. Após mudar-se para o Rio de Janeiro em 1970, sua estreia como ator ocorreu na peça "Diário de um Louco", de Nikolai Gogol. A peça chamava atenção por uma escolha inusitada: era encenada dentro de um ônibus que rodava a cidade enquanto a performance ocorria com a paisagem do Rio de Janeiro adornando em movimento a interpretação de artista.