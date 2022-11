Além de Roberto Guilherme: Veja quem já morreu de 'Os Trapalhões'

Conhecido por seu papel como Sargento Pincel em "Os Trapalhões", Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu nesta quinta-feira (10). O ator estava internado em uma clínica, no Rio de Janeiro. Guilherme lutava contra um câncer há alguns anos.

VEJA MAIS

Roberto trabalhou em diversos programas humorísticos, mas foi ao lado de Renato Aragão, o Didi; Dedé Santana; Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum; e Mauro Gonçalves, conhecido como Zacarias, que o ator ganhou notoriedade.

"Os Trapalhões" surgiu em 1966, com um outro nome, e ficou no ar até 1995, como um típico programa humorístico que começou a ser apresentado na antiga TV Tupi. A produção inicialmente era feita ao vivo e tinha 3 horas de duração.

O sucesso do programa foi tamanho que consagrou os atores, antes desconhecidos do grande público. Assim como Roberto Guilherme, outras foram as personalidades que faziam parte do elenco do programa e faleceram.

Veja os ex-participantes de "Os Trapalhões" que já morreram

Roberto Guilherme

Sargento Pincel (reprodução/TV Globo)

Como Sargento Pincel, Roberto contracenava com o personagem Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. A cabeça raspada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorística.

Nascido em Ladário, Mato Grosso do Sul, aos 8 anos se mudou para o Rio de Janeiro e enquanto estava no Exército, ele escreveu uma peça de teatro amador. Em 1963, conheceu Renato Aragão e depois passou a fazer parte do elenco de "Adoráveis Trapalhões", que tinha como atores principais Didi, Ted Boy Marino, Ivon Cury e Wanderley Cardoso.

O ator estava fazendo tratamento contra um câncer e estava na segunda fase da quimioterapia contra a doença.

Antônio Carlos Bernardes Gomes (Mussum)

Mussum (reprodução/TV Globo)

Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, era humorista, ator, músico, cantor e compositor brasileiro, e nasceu em 1941. Durante alguns anos serviu na Força Aérea Brasileira e somente após esse período é que ele iniciou a carreira artística, tocando em um grupo de samba.

Na TV, o carioca começou se apresentando em 1966, mas foi somente em 1969 que o diretor de "Os Trapalhões" o chamou para compor o elenco do programa.

O artista faleceu em 1994, aos 53 anos, vítima de complicações após um transplante de coração. O corpo foi sepultado em São Paulo.

Mauro Faccio Gonçalves (Zacarias)

Zacarias (Reprodução / Facebook)

Conhecido como Zacarias, Mauro foi um ator, humorista e locutor de rádio. Nascido em Minas Gerais, em 1934, o ator nasceu em uma família humilde no interior do estado e antes de se tornar famoso trabalhou como vendedor de sapatos e em uma fábrica de café.

Ainda em Minas, foi considerado o melhor comediante de rádio, entre 1960 e 1963. Ao perceber o talento do mineiro, o diretor Wilton Franco o convidou, em 1963, para trabalhar na TV Excelsior do Rio de Janeiro. Com o sucesso, Renato Aragão o convidou para participar de "Os Trapalhões".

No final dos anos 80, Mauro decidiu iniciar uma dieta a base de remédios e conseguiu perder cerca de 20 quilos. Porém, o que ele não esperava eram as consequências negativas que isso trouxe para o seu corpo. Faleceu em 18 de março de 1990, aos 56 anos, de insuficiência respiratória.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)