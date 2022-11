Morre o ator Roberto Guilherme, o ‘Sargento Pincel’ de ‘Os Trapalhões’; causa da morte foi câncer

O humorista Roberto Guilherme, famoso pelo personagem Sargento Pincel, em "Os Trapalhões", morreu nesta quinta-feira (10). O ator de 84 anos lutava contra um câncer e estava internado em uma clínica localizada na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O comunicado foi feito por sua família, por meio das redes sociais do ator.

Nos stories do Instagram, postados no início desta tarde, familiares de Roberto Guilherme lamentaram a perda. “Descansa em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno.”

Nas redes sociais, família do humorista comunicou a notícia (Divulgação/Instagram: @sgtpincel1)

Roberto Guilherme interpretou o Sargento Pincel por mais de trinta anos, no programa humorístico, transmitido pela TV Globo. Após o sucesso com o personagem, o ator ganhou, na vida real, o apelido de "Pinça". Em "Os Trapalhões", Roberto contracenava ao lado do "Soldado 49", interpretado por Didi, personagem de Renato Aragão.

Relembre o Sargento Pincel em ação com Os Trapalhões:

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)