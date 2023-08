Novo filme de Kleber Mendonça Filho “Retratos Fantasmas” estreia em Belém

Os cinemas de rua tornam-se cada vez mais raros no Brasil. Em Belém, encontrar alguém com menos de 30 anos que tenha sentido a emoção de ver a grande estreia de um filme nos extintos Cinema Nazaré 1 e 2, onde hoje é uma loja de departamento na avenida Nazaré, próximo a Basílica de Nazaré, é uma missão muito difícil. Assim como tornam-se cada vez mais raras as pessoas que conheceram o Cinema Olympia, na praça da República, ou os Cinemas 1, 2 e 3, na avenida São Pedro, ou no Cine Palácio, onde hoje funciona uma igreja neopentecostal.

O fim dos cinemas de rua e a mudança do centro da cidade de Recife é o ponto de partida de “Retratos Fantasmas” novo filme de Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano premiado internacionalmente, que estreia hoje em Belém, com sessões no cinema do Shopping Boulevard, na avenida Visconde de Souza Franco, às 14h30 e às 19h. O diretor de “Bacurau”, “Aquarius” e “O Som ao Redor” traz seu estilo instigante para refletir justamente sobre o cinema e o fim das salas de rua.

Antes de começar a entrevista, o próprio Kleber começa faz a primeira pergunta. “Como está o cinema Olympia? Ele fechou, não foi?”, indaga. Os papéis se invertem e o repórter responde ao diretor. “Não, ele continua aberto, exibindo filmes e festivais. Agora está fechado temporariamente para reforma. Houve uma mobilização muito grande de artistas e da sociedade civil para salvar o cinema na época que ia fechar. É hoje um dos cinemas mais antigos em funcionamento no Brasil”, explica o repórter. “Que bom! Pensei que ele tivesse fechado”, comenta aliviado Kleber, ressaltando que um dia pretende conhecer o cinema mais antigo da cidade.

Neste ponto as histórias de Belém parecem juntamente com muitas outras cidades do Brasil e do mundo, onde a especulação imobiliária e o surgimento de shoppings fez com que atividades culturais como o cinema deixassem de ocupar as ruas dos centros. “Cidades são diferentes, mas funcionam sob certa lógica do dinheiro e do mercado. Cidades em todo o Brasil e em todo o mundo sempre concentraram no centro as suas salas de cinema, isso trouxe vida muito grande ao centro, eram espaços comerciais e culturais. As pessoas se apaixonaram por filmes, e se apaixonam por salas de cinema, mas no final esses são espaços comerciais, e com a mudança de se viver na sociedade, os centros entraram em decadência”, afirma.

Kleber Mendonça se surpreendeu com a recepção dos públicos onde o filme foi exibido, independentemente do país. “Fico espantando com as reações muitos fortes que o filme tem despertado em lugares diferentes. Tenho muita vontade de conhecer as reações das pessoas de Belém”, considera.

Os grandes diretores são conhecidos por uma marca peculiar. Uma característica do cinema de Kleber Mendonça Filho é o interesse em discutir a relação entre o espaço e o ser humano, apesar das histórias serem distintas uma das outras. “Retratos Fantasmas” segue essa linha e também utiliza as salas de cinema para fazer reflexões maiores e pensar sobre as cidades. “Eu acho que quando você filma o funcionamento das coisas tem um elemento muito fotogênico de como as coisas funcionam, como a sociedade funciona. Isso é algo que me interessa muito”, enfatiza.

Diferentemente dos blockbusters, que praticamente adiantam os principais trechos e parte da narrativa até para incentivar o público a comprar ingressos antecipados, “Retratos Fantasmas” coloca o público em dúvida se a película é de ficção ou um documentário. O trailer traz mais dúvidas do que respostas.

“Se alguém quiser entrar em maiores detalhes, a palavra documentário surge, ao mesmo tempo ela não contempla o filme inteiro. O filme é sobre uma ideia de cinema, quando penso em cinema penso em algo muito livre, ao mesmo tempo as pessoas estão rotulando o cinema, organizando para o mercado, colocando em caixinhas, dizendo isso é ação e aventura, isso é documentário, etc”, conta.

Estreia “Retratos Fantasmas”

Roteiro e direção Kleber Mendonça Filho

Cinema Cinépolis Boulevard

Horários: 14h30 e 19h

Shopping Boulevard na Avenida Visconde Doca de Souza Franco.