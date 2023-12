‘Mamonas Assassinas, o Legado’ tem apresentação marcada para Belém

O 'Mamonas Assassinas: o Filme' tem estreia marcada para em 28 de dezembro, em todos os cinemas do Brasil. Gravado em Guarulhos, cidade natal dos artistas, na Grande São Paulo, Ruy Brissac (Dinho), Beto Hinoto (Bento), Rhener Freitas (Sérgio), Adriano Tunes (Samuel) e Robson Lima (Júlio Rasec) interpretam os protagonistas.

Com diversos figurinos originais, a cinebiografia conta a história de uma das bandas de rock mais queridas do Brasil.

Além de estarem na telona, o grupo também arruma a mala e viaja pelo Brasil com a turnê “Mamonas Assassinas, o Legado”, que vem para perpetuar a história da banda. Belém já tem data para receber esse espetáculo. No dia 10 de maio no Hangar Centro de Convenções, terá apresentação aqui.

As vendas iniciam em breve. Acompanhe as informações em @bisentretenimento.

Para o espetáculo, o quinteto sofre mudança, se apresentam Ruy Brissac, Beto Hinoto, Nelson Bonfim, Lucas Theis e Willian Falanque. A turnê foi iniciada em outubro de 2023, em São Paulo.

Na apresentação, os meninos trocam várias vezes de roupa e fazem performances super descontraídas, características dos Mamonas Assassinas. Para quem já assistiu ao espetáculo, essas foram coisas que surpreenderam, pois o grupo original ficou marcado por essa irreverência e talento.

CURIOSIDADE

Beto Hinoto que interpreta Bento no cinema e toca guitarra nas apresentações musicais é sobrinho do artista que morreu em um trágico acidente aéreo no ano de 1996. Aos 25 anos, ele compõe a nova formação do grupo. Inclusive, Beto toca o mesmo instrumento do tio.

“Sinto uma energia muito forte do meu tio. Sempre antes de entrar no palco, tento canalizar isso. Peço proteção, rezo e agradeço pelas oportunidades. Até porque, se não fosse ele, eu não estaria fazendo esse papel”, disse em entrevista ao Extra.

O guitarrista se interessou por música aos 15 anos. Ele não conheceu o tio em vida, já que ele nasceu dois anos depois de Bento morrer. Beto escuta muitas histórias sobre o tio e tentou ouvir familiares para conhecê-lo melhor, além disso, ele sempre buscou vídeos de Bento para compor sua interpretação.

ACIDENTE

Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli se tornaram sucesso com o grupo “Mamonas Assassinas”. A banda estourou nas rádios do Brasil e nas emissoras de TV no final da década de 90. As canções mesclavam rock e pop rock com alguns gêneros da música brasileira, e se destacavam em apresentações públicas por suas performances autênticas e excêntricas.

As músicas “Pelados em Santos” e “Vira Vira” fizeram bastante sucesso. Eles estavam no único álbum gravado por eles, que arrecadou uma vendagem expressiva de três milhões de cópias, a qual os rendeu um disco de diamante.

Em 2 de março de 1996, após uma apresentação, eles partiram do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, em São Paulo, em um jatinho particular.

A aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. O acidente matou instantaneamente os membros da banda, o segurança Sérgio Saturnino, o técnico de apoio Isaac Souto, o piloto Jorge Luís Martini e o copiloto Alberto Yoshiumi Takeda.