'Star Wars': qual a ordem certa para assistir aos filmes e séries? Veja as possibilidades

A saga “Star Wars”, criada por George Lucas, marca gerações desde 1977. Com 11 filmes, o universo galáctico se expandiu para 12 séries e diversos livros, adotado por fabricantes de brinquedos, roupas e itens decorativos. A história acompanha a luta entre forças do bem e do mal no domínio da galáxia.

“Star Wars” possui diferentes formas de assistir, considerando o enredo e as datas de lançamento. Confira abaixo as ordens para assistir aos filmes e séries da saga, disponíveis no Disney+.

Qual a ordem para assistir aos filmes de “Star Wars”?

Filmes de “Star Wars” - Ordem de Lançamento

“Episódio IV: Uma Nova Esperança” (1977) “Episódio V: O Império Contra Ataca” (1980) “Episódio VI: O Retorno de Jedi” (1983) “Episódio I: A Ameaça Fantasma” (1999) “Episódio II: Ataque dos Clones” (2002) “Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005) “Episódio VII: O Despertar da Força” (2015) “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016 “Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017) “Han Solo: Uma História Star Wars” (2018) “Episódio IX: A Ascensão Skywalker” (2019)

Filmes de “Star Wars” - Ordem Cronológica

“Episódio I: A Ameaça Fantasma” (1999) “Episódio II: Ataque dos Clones” (2002) “Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005) “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016) “Han Solo: Uma História Star Wars” (2018) “Episódio IV: Uma Nova Esperança” (1977) “Episódio V: O Império Contra Ataca” (1980) “Episódio VI: O Retorno de Jedi” (1983) “Episódio VII: O Despertar da Força” (2015) “Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017) “Episódio IX: A Ascensão Skywalker” (2019)

Qual a ordem para assistir às séries de “Star Wars”?

Séries de “Star Wars” - Ordem de Lançamento

“Star Wars: A Guerra dos Clones” (2008) “Star Wars: Rebels” (2014) “Star Wars: A Resistência” (2018) “The Mandalorian” (2019) “The Bad Batch” (2021) “O Livro de Boba Fett” (2021) “Andor” (2022) “Ahsoka” (2023) “Obi-Wan Kenobi” (2022) “Histórias dos Jedi” (2022) “Histórias do Império” (2024) “The Acolyte” (2024)

Séries de “Star Wars” - Ordem Cronológica

“The Acolyte” (2024) “Histórias dos Jedi” (2022) “Star Wars: A Guerra dos Clones” (2008) “Histórias do Império” (2024) “Ahsoka” (2023) “The Bad Batch” (2021) “Obi-Wan Kenobi” (2022) “Star Wars: Rebels” (2014) “Andor” (2022) “The Mandalorian” (2019) “O Livro de Boba Fett” (2021) “Star Wars: A Resistência” (2018)

Qual a ordem para assistir aos filmes e séries de “Star Wars” juntos?

Para entender a trama completa de "Star Wars" ao assistir todos os filmes e séries, é recomendado a ordem cronológica. Confira abaixo.

“The Acolyte” (2024) - Série “Histórias dos Jedi” (2022) - Série “Episódio I: A Ameaça Fantasma” (1999) - Filme “Episódio II: Ataque dos Clones” (2002) - Filme “Star Wars: A Guerra dos Clones” (2008) - Série “Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005) - Filme “Histórias do Império” (2024) - Série “The Bad Batch” (2021) - Série “Obi-Wan Kenobi” (2022) - Série “Han Solo: Uma História Star Wars” (2018) - Filme “Star Wars: Rebels” (2014) - Série “Andor” (2022) - Série “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016) - Filme “Episódio IV: Uma Nova Esperança” (1977) - Filme “Episódio V: O Império Contra Ataca” (1980) - Filme “Episódio VI: O Retorno de Jedi” (1983) - Filme “Ahsoka” (2023) - Série “The Mandalorian” (2019) - Série “O Livro de Boba Fett” (2021) - Série “Star Wars: A Resistência” (2018) - Série “Episódio VII: O Despertar da Força” (2015) - Filme “Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017) - Filme “Episódio IX: A Ascensão Skywalker” (2019) - Filme

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)