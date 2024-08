'The Acolyte', série de 'Star Wars', é cancelada e não tem renovação para 2ª temporada

A série “The Acolyte”, do universo de “Star Wars”, foi cancelada na 1ª temporada. A decisão veio da Lucasfilm, produtora ligada à Disney. Mesmo com boa aprovação da crítica, o seriado estrelado por Amandla Stenberg dividiu opiniões entre os fãs.

A decisão de não renovar “The Acolyte” para a 2ª temporada veio mais de um mês após o lançamento do episódio oito. Leslye Headland, criadora, diretora, produtora executiva e showrunner da série, foi responsável pela palavra final, segundo o Deadline. O motivo do cancelamento seria a baixa receptividade do público.

O seriado estreou no dia 4 de junho com dois episódios e teve cerca de 4,8 milhões de visualizações, sendo um dos maiores lançamentos na plataforma de streaming Disney+ em 2024. Em cinco dias, a trama acumulou 11,1 milhões de visualizações globais. No Rotten Tomatoes, “The Acolyte” possui 78% de aprovação da crítica, que contrasta com os 18% de aclamação dos fãs.

“The Acolyte” se passa 100 anos antes dos acontecimentos de “Star Wars - Episódio 1: A Ameaça Fantasma”, nos últimos dias da Alta República, com o auge dos Jedi. A produção acompanha uma jovem ex-padawan que precisa acompanhar seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. Juntos, eles descobrem com forças poderosas e segredos do lado obscuro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)